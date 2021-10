Guai per Alberto Matano, Le accuse orrende del collega Rai: “E’ infido. Ecco come mi ha fatto fuori dalla tv” Fan sotto choc (Di domenica 3 ottobre 2021) Pierluigi Diaco è tornato a parlare del pettegolezzo che lo vide coinvolto in una lite furiosa con Alberto Matano. Tutto è accaduto dopo il primo anno di conduzione del giornalista a La vita in diretta, esperienza condivisa con Lorella Cuccarini. I due presentatori non hanno mai trovato un punto d’incontro, al punto che la famosa show girl ha deciso di abbandonare definitivamente la Rai. Non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Pubblicò infatti una lettera in cui accusò il suo collega di essere maschilista e misogino e di averla trattata molto male nel corso di quell’anno. Delle accuse gravi che scatenarono una vera e propria tempesta in Rai. Molto curioso il fatto che tutte le donne protagoniste della rete si sono immediatamente schierate dalla parte di ... Leggi su cityroma (Di domenica 3 ottobre 2021) Pierluigi Diaco è tornato a parlare del pettegolezzo che lo vide coinvolto in una lite furiosa con. Tutto è accaduto dopo il primo anno di conduzione del giornalista a La vita in diretta, esperienza condivisa con Lorella Cuccarini. I due presentatori non hanno mai trovato un punto d’incontro, al punto che la famosa show girl ha deciso di abbandonare definitivamente la Rai. Non senza togliersi qualche sassolinoscarpa. Pubblicò infatti una lettera in cui accusò il suodi essere maschilista e misogino e di averla trattata molto male nel corso di quell’anno. Dellegravi che scatenarono una vera e propria tempesta in Rai. Molto curioso ilche tutte le donne protagoniste della rete si sono immediatamente schierateparte di ...

Advertising

enpaonlus : Spara un colpo a pallini per 'scacciare' i cinghiali ma colpisce un compagno di squadra: cacciatore nei guai… - ladyonorato : Eh ma il protezionismo ideologico in Italia fa comodo. Guai a mostrare ai “fedeli” che oltre confine si vive beniss… - gaiettin : #amministrative21 Prima delle elezioni; Salvini rovinato da Morisi, Meloni messa nei guai dai fascisti corrotti, Ra… - gaiettin : Giorni prima delle elezioni. Salvini rovinato da Morisi. Meloni messa nei guai dai fascisti corrotti. Raggi attacca… - ToninoR118 : RT @lvoir: @gioalbarosa Calenda ?????? s'è visto da ministro i guai che ha causato, poi pagare bombolo il pariolino eurodeputato per fargli fa… -