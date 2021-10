Filiere export più corte | più tecnologia nelle catene globali del valore

Advertising

CuoreEconomico : Vacondio (@FedAlimentare): «Il comparto cresce a due cifre, ma è solo un punto di partenza. Il nostro #Food &… - CuoreEconomico : RT @ESG89_Group: Vacondio: 'L’export alimentare sta finalmente crescendo. La crescita infatti è a due cifre e i mercati di riferimento sono… - ESG89_Group : Vacondio: 'L’export alimentare sta finalmente crescendo. La crescita infatti è a due cifre e i mercati di riferimen… - giovgiorgetti : Vacondio (Federalimentare): «L’industria del cibo vale 40 mld di export, ora digitalizzare le filiere» | cuoreecono… - ChiaraGrima89 : RT @ESG89_Group: Vacondio (Federalimentare): «L’industria del cibo vale 40 mld di export, ora digitalizzare le filiere» @FedAlimentare Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Filiere export

Nordest Economia

Alcunedella manifattura vocate all'stanno realizzando performance migliori di quelle del 2019. Il turismo sta crescendo in questi ultimi mesi in modo molto interessante. C'è un clima ...Cosa aspettarsi per il futuro? Le previsioni vedono l'distrettuale, secondo Intesa, ...revisione delle catene globali del valore a favore della riallocazione su base continentale delle, ...Secondo Coldiretti, il piano di Boris Johnson per rimediare alla mancanza di autotrasportatori potrebbe aver evitato al settore agroalimentare una grave perdita. Ma si teme per l'arrivo del Made in It ...Nei primi sei mesi dell'anno l'export dei distretti ha registrato un balzo del 27,6% a prezzi correnti rispetto agli stessi mesi del 2020 ...