Figliuolo: “A breve circolare sui fragili. Vicino obiettivo dell’80% di vaccinati” (Di domenica 3 ottobre 2021) "Siamo al 79,1% di vaccinati. Questa settimana arriveremo all'80%". Così il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a Che tempo che fa su Rai3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 ottobre 2021) "Siamo al 79,1% di. Questa settimana arriveremo all'80%". Così il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paoloa Che tempo che fa su Rai3. L'articolo .

