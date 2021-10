Choo-Choo Charles è uno strano gioco horror in cui si combatte un treno-ragno malvagio di nome Charles

Leggi su eurogamer

(Di domenica 3 ottobre 2021)di Two Star Games è certamente unun po' atipico, che propone alcuni elementi piuttosto originali e inaspettati. Nel, in prima persona con una struttura open-world, ci si ritrova a doverre contro undi, a bordo del proprio mezzo. Sarà possibile migliorare il proprioesplorando l'isola in cui ci si trova, ma prestando attenzione alla costante minaccia rappresentata dal, il cui desiderio è naturalmente mangiare il protagonista. Leggi altro...