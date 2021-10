Barcis | cacciatore precipita per 25 metri e perde la vita

Leggi su udine20

(Di domenica 3 ottobre 2021) Poco dopo la mezzanotte di sabato 2 ottobre sono scattate le ricerche per il mancato rientro di Giacomo Peruz del 1947 di Cordenons, che sabato mattina si era recato a caccia nella zona di Malga Valli in Val Caltea. Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino di Maniago – la zona si trova al confine tra le stazioni del Soccorso alpino di Maniago e di Pordenone – si sono attivati per andare a cercarlo e poco dopo le 2 del mattino l’uomo è stato ritrovato privo diaccanto al suo fucile a circa tre quarti d’ora di cammino dalla malga. La perizia del medico legale e i dati raccolti sul posto hanno evidenziato che l’uomo ha perso lain seguito a caduta su terreno impervio da un’altezza di circa 25. Poco distante dal punto in cui è caduto è stato trovato un cervo, anch’esso senza. A ritrovare il corpo dell’uomo ...