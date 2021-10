Asti | 13enne muore soffocato dal divano letto

Advertising

Free_thinker_7 : RT @Corriere: Asti, 13enne muore intrappolato nel divano letto - Corriere : Asti, 13enne muore intrappolato nel divano letto - CorriereTorino : Asti, 13enne muore intrappolato nel divano letto - Corriere : Asti, 13enne muore intrappolato nel divano letto - SkyTG24 : Asti, 13enne muore soffocato intrappolato nel divano letto -

Ultime Notizie dalla rete : Asti 13enne

Un tredicenne di origine senegalese è morto nel pomeriggio di oggi, in un alloggio di, soffocato dal divano letto che si è richiuso sopra di lui. A trovarlo il cugino che era andato a portargli la spesa. Il ragazzo era solo in casa e dalle prime informazioni si presume stesse ...... classe 1976 , residente nell'Albese , cui la Procura della Repubblica diha da poco ... giunta all'altezza dell'Hotel Medea, tra i civici 77 e 99 di corso Unità d'Italia, investì una...Il ragazzo di origine senegalese è rimasto soffocato: in quel momento era solo in casa. A trovarlo il cugino che era andato a portargli la spesa ...Questo pomeriggio, in un appartamento al civico 21 di via Zangrandi, si è verificata un tragico incidente domestico che, purtroppo, è costata la vita a un ragazzino 13enne di origine senegalese. In ba ...