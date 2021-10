Paola Perego e Simona Ventura coinquiline in ‘Citofonare Rai 2’ | «Bisogna abbattere i pregiudizi»

Advertising

BaritaliaNews : Detto Fatto, Simona Ventura al veleno contro Paola Perego: “Non ti permettere …”, cala il gelo in studio - IOdonna : E lanciano due novità: i fagioli della Carrà e la Zingara Cloris anni '90. Avanguardia pura - marconovecento : @Simo_Ventura @peregopaola @RaiDue @bianca_guaccero Be' insomma, con lì vicino Paola Perego, la regina dei flop TV… - davided81 : La Mirigliani per un attimo mi è sembrata Paola Perego #GFVip - infoitcultura : 'Citofonare Rai2', la domenica di Simona Ventura e Paola Perego -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Perego

Tv Sorrisi e Canzoni

Nel programma, la bellissima attrice ha invitatoe la Ventura per parlare del loro nuovo programma che debutterà domenica 3 ottobre. Ovviamente oltre che alla trasmissione, le due amiche ...Simona Ventura estanno per iniziare insieme una nuova trasmissione "Citofonare Rai2 " e sono molto emozionate e curiose di lanciarsi in questa nuova avventura. Ieri, primo ottobre sono andate ospiti a ...Simona Ventura e Paola Perego stanno per iniziare insieme una nuova trasmissione “Citofonare Rai2” e sono molto emozionate e curiose di lanciarsi in questa nuova avventura. Ieri, primo ottobre sono an ...Metti una domenica mattina… Ma, soprattutto, metti a condurre in coppia due primedonne della tv italiana. Paola Perego e Simona Ventura sono le padrone di casa di "Citofonare Rai2", il nuovo programma ...