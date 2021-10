L'Inter rimonta il Sassuolo, al Mapei finisce 1-2 (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - Altra vittoria in rimonta per l'Inter, che batte il Sassuolo 2-1 e torna al successo dopo il pari Interno con l'Atalanta. Al Mapei Stadium decidono le reti di Dzeko e Lautaro dopo l'iniziale vantaggio emiliano di Berardi. La squadra di Inzaghi sale momentaneamente al secondo posto a quota 17 punti, costringendo gli uomini di Dionisi al quarto ko stagionale. Buono l'avvio di gara dei nerazzurri che dopo 6 minuti creano la prima palla gol con Barella, impreciso da posizione invitante. Dopo una manciata di secondi rispondono i padroni di casa, impegnando Handanovic con una conclusione di Defrel. L'equilibrio si rompe al 22', quando Boga si conquista un calcio di rigore per fallo di Skriniar, realizzato con freddezza da Berardi. L'Inter prova a reagire e alla mezz'ora sfiora il ... Leggi su agi (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - Altra vittoria inper l', che batte il2-1 e torna al successo dopo il parino con l'Atalanta. AlStadium decidono le reti di Dzeko e Lautaro dopo l'iniziale vantaggio emiliano di Berardi. La squadra di Inzaghi sale momentaneamente al secondo posto a quota 17 punti, costringendo gli uomini di Dionisi al quarto ko stagionale. Buono l'avvio di gara dei nerazzurri che dopo 6 minuti creano la prima palla gol con Barella, impreciso da posizione invitante. Dopo una manciata di secondi rispondono i padroni di casa, impegnando Handanovic con una conclusione di Defrel. L'equilibrio si rompe al 22', quando Boga si conquista un calcio di rigore per fallo di Skriniar, realizzato con freddezza da Berardi. L'prova a reagire e alla mezz'ora sfiora il ...

