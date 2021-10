Entra Dzeko e cambia la partita: l’Inter ribalta il Sassuolo e torna al successo (Di sabato 2 ottobre 2021) l’Inter torna al successo in campionato e dimentica il pareggio contro l’Atalanta. Si è conclusa la partita della settima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo contro il Sassuolo, la compagine di Dionisi si conferma una buona squadra. Nel primo tempo il match si sblocca su calcio di rigore, Berardi non sbaglia. Gli ospiti non sono lucidi ed il calciatore più pericoloso è Barella. Il Sassuolo protesta per un mancato rosso a Handanovic che avrebbe indirizzato definitivamente il match. Nella ripresa Inzaghi si gioca la carta Dzeko. L’ex Roma è devastante e trova subito il gol del pareggio con un colpo di testa. Il bosniaco si procura un calcio di rigore, Lautaro Martinez non sbaglia. Nel finale il risultato non ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 ottobre 2021)alin campionato e dimentica il pareggio contro l’Atalanta. Si è conclusa ladella settima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo contro il, la compagine di Dionisi si conferma una buona squadra. Nel primo tempo il match si sblocca su calcio di rigore, Berardi non sbaglia. Gli ospiti non sono lucidi ed il calciatore più pericoloso è Barella. Ilprotesta per un mancato rosso a Handanovic che avrebbe indirizzato definitivamente il match. Nella ripresa Inzaghi si gioca la carta. L’ex Roma è devastante e trova subito il gol del pareggio con un colpo di testa. Il bosniaco si procura un calcio di rigore, Lautaro Martinez non sbaglia. Nel finale il risultato non ...

Advertising

Globe1078 : Sassuolo-Inter 1-2, Dzeko entra e ribalta il match: decisivi i cambi di Inzaghi - Grande__Jack80 : RT @FcInterNewsit: ??Allora calma, facciamo ordine. Ecco la partita di #Dzeko: ????? Entra in campo al 57' sull'1-0 ? 30 secondi e fa 1-1 d… - Official_Elio : Madonna #Dzeko che entra e dopo 30 secondi fa gol prende la palla ed urla ANDIAMO ho leccato la tv - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Le sostituzioni di Inzaghi ribaltano il Sassuolo ?????? #SassuoloInter | #SerieA - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: Dzeko: 'Siamo anche stanchi ma quando si entra si dà più del 100%. Zero gol in Champions? Dal divano è tutto più facile ma… -