Atalanta-Milan, sorpresa Pioli: esclude un titolare! (Di sabato 2 ottobre 2021) Secono Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, ci saranno delle novità di formazione in vista di Atalanta-Milan. Stefano Pioli affiderà le chiavi del centrocampo alla coppia Tonali-Bennacer, lasciando quindi fuori per scelta tecnica Franck Kessie, probabilmente per la prima volta nel periodo della gestione Pioli. In attacco Rebic giocherà da centravanti, in difesa Kjaer affiancherà Tomori. Di seguito le formazioni: Kessie Milan Atalanta Atalanta-Milan, LE SCELTE DI Pioli Queste le scelte di Pioli per il big match di domani: Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ...

