"Voi siete contro di me". Daniela Martani cacciata sbrocca: si scatena il caos su Canale 5 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non è Madonna, ma Daniela Martani. Sotto la maschera della più celebre popstar di tutti i tempi si nascondeva proprio lei: l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi. Ora è stata eliminata da Star in the star, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ma la polemica con Andrea Pucci non manca ed in studio il cortocircuito è subito servito. Terza puntata. Eliminate due maschere: Zucchero era Adriano Pappalardo e Madonna la Martani. Che ha fa polemica con la giuria. “Avete pregiudizi nei confronti dei cantanti stranieri, gli avete fatti fuori tutti tranne a Lady Gaga. Sì, sono molto polemica”. Ma Pucci risponde a tono e dice: “Noi non sappiamo chi sei, giusto che tu ti risenta però usciresti con più decoro se accettassi queste valutazioni”. La Martani, travestita da Madonna, continua: “I giudici ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non è Madonna, ma. Sotto la maschera della più celebre popstar di tutti i tempi si nascondeva proprio lei: l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi. Ora è stata eliminata da Star in the star, il programma condotto da Ilary Blasi su5. Ma la polemica con Andrea Pucci non manca ed in studio il cortocircuito è subito servito. Terza puntata. Eliminate due maschere: Zucchero era Adriano Pappalardo e Madonna la. Che ha fa polemica con la giuria. “Avete pregiudizi nei confronti dei cantanti stranieri, gli avete fatti fuori tutti tranne a Lady Gaga. Sì, sono molto polemica”. Ma Pucci risponde a tono e dice: “Noi non sappiamo chi sei, giusto che tu ti risenta però usciresti con più decoro se accettassi queste valutazioni”. La, travestita da Madonna, continua: “I giudici ...

