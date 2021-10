Paolo Zanetti prima di Cagliari-Venezia | “Loro in difficoltà | ma attenzione…”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tre punti molto pesanti in palio in Sardegna. Ildi Walter Mazzarri, padrone di casa, cerca i primi tre punti della stagione, mentre ildivuole regalarsi la continuità di risultati dopo aver preso un importante punto sul campo del Torino. La sfida di Serie A del venerdì sera, appunto, potrebbe regalare diversi spunti interessanti.: “Ilha una rosa di assoluta qualità” Ecco le parole del mister della promozione in massima serie dei lagunari, proferite in conferenza stampa, alla vigilia dell’importante match salvezza contro ildi Walter Mazzarri: “Quella di domani sarà una partita difficile contro una squadra da prime dieci ...

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni di Cagliari-Venezia: Keita e Henry dal 1': La prima partita della settima giornata di Serie A… - sportli26181512 : Diretta #CagliariVenezia ore 20.45: #probabiliformazioni e dove vederla in tv e in streaming: I sardi di Walter Maz… - sportface2016 : #SerieA | #CagliariVenezia, le parole del tecnico del club veneto Paolo #Zanetti - CentotrentunoC : #CagliariVenezia ?? La vigilia della prossima sfida di #SerieA nelle parole di Paolo #Zanetti, tecnico dei lagunari… - paolo_noto : @damianogarofalo @cathorawe Che rimpianto, sembrava dovesse spaccare il mondo. Ma quella era tutta una squadra stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Zanetti

Il Cagliari arriva alla sfida dopo due ko di fila per 2 - 0 contro Empoli e Napoli, mentre la squadra allenata danell'ultimo turno di campionato ha pareggiato per 1 - 1 in casa contro ......Sviluppo Economico Regione Lombardia) Luigi Zironi (Presidente Città dei Motori) Sergio(...e Musei ASI Danilo Castellarin (Commissione Storia e Musei ASI) Veronica Marzotto (figlia di...Nell'ultimo turno i veneti sono poi riusciti a pareggiare 1-1 contro il Torino di Ivan Juric salendo così a quattro punti in classifica. Il Cagliari di Walter Mazzarri, infatti, ospita il Venezia di P ...MONTEBELLUNA - 37 artisti, per un totale di 47 opere di cui 43 esposte e 4 a rotazione: sono questi alcuni numeri della prima edizione di Visioni Urbane ...