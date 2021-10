Pa, stop smart working: in ufficio entro 30 ottobre, decreto Brunetta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Rientro in presenza entro fine ottobre e – per evitare calche e assembramenti – flessibilità negli orari, anche in deroga, se necessario, a quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro. Passa da qui l’atteso decreto della Pubblica amministrazione – messo a punto dal ministro Renato Brunetta – che disciplina le modalità di rientro in ufficio per gli statali, dopo che il Dpcm varato la scorsa settimana ha stabilito il ritorno in presenza nella pubblica amministrazione. Obiettivo del provvedimento, visionato dall’Adnkronos, è quello di “realizzare il superamento dell’utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) Riin presenzafinee – per evitare calche e assembramenti – flessibilità negli orari, anche in deroga, se necessario, a quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro. Passa da qui l’attesodella Pubblica amministrazione – messo a punto dal ministro Renato– che disciplina le modalità di riinper gli statali, dopo che il Dpcm varato la scorsa settimana ha stabilito il ritorno in presenza nella pubblica amministrazione. Obiettivo del provvedimento, visionato dall’Adnkronos, è quello di “realizzare il superamento dell’utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ...

