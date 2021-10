Michetti: ho gestito miliardi ma mie mani pulite (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – “Chi è Michetti? Michetti è un signore che ha gestito oltre 1.200 procedure complesse e miliardi di euro. Ma le mie mani sono pulite. Vivo da 55 anni nella stessa via e mantengo lo stesso tenore di vita da sempre”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, nel corso della conferenza stampa di fine campagna elettorale alla presenza del segretario della Lega, Matteo Salvini, della leader di Fdi, Giorgia Meloni e del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – “Chi èè un signore che haoltre 1.200 procedure complesse edi euro. Ma le miesono. Vivo da 55 anni nella stessa via e mantengo lo stesso tenore di vita da sempre”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico, nel corso della conferenza stampa di fine campagna elettorale alla presenza del segretario della Lega, Matteo Salvini, della leader di Fdi, Giorgia Meloni e del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

