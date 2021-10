(Di venerdì 1 ottobre 2021) Gianlucasfiderà Gaelai quarti di finale dell’Atp 250 di, evento sul cemento bulgaro. Impegno proibitivo per l’azzurro, bravo a portare a casa due match, ma chiamato ora ad un’impresa contro il francese.è approdato ai quarti senza mai scendere in campo, in virtù di un bye e di un ritiro, e partirà favorito. Guai però a dare per spacciato, protagonista di un’ottima settimana finora e determinato a fare bene. La disputa si svolgerà, venerdì 1° ottobre, non prima delle ore 14.30. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (201 o 204), con livedisponibili sulle piattaforme SuperTennix e Sky ...

Advertising

zazoomblog : ATP Sofia 2021 Gael Monfils affronterà Gianluca Mager nei quarti di finale ko Alex de Minaur - #Sofia #Monfils… - zazoomblog : ATP Sofia 2021 Gael Monfils affronterà Gianluca Mager nei quarti di finale ko Alex de Minaur - #Sofia #Monfils… - OA_Sport : #Tennis Quadro quasi completo dei qualificati ai quarti di #Sofia #ATP: Monfils prossimo avversario di Mager. Elimi… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: UPDATE: si è ritirato Ilya Ivashka ????: Gael Monfils ???? va ai QF del #SofiaOpen senza giocare e troverà domani Gianluca #M… - lorenzofares : UPDATE: si è ritirato Ilya Ivashka ????: Gael Monfils ???? va ai QF del #SofiaOpen senza giocare e troverà domani Gianl… -

Ultime Notizie dalla rete : Mager Monfils

, 3° match e inizio programma dalle 11.00, non prima delle 14.30 italiane; Sinner - Duckworth, 5° match e inizio programma dalle 11.00, non prima delle 17.00 italiane ) 11.30 ...... dalle ore 11.00 sempre sul Campo Centrale, è in programma un doppio e gli incontri di singolare Millman - Giron e. SINNER - DUCKWORTH: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING ...Mager-Monfils in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2021. Tutto quello che c'è da sapere sul match di quarti di finale.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner-Duckworth, quarti ATP 250 Sofia: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming - Perché Jannik Sinner ha perso una posizione in classifica. Proiezio ...