M5S ed ecologia, una stella che non brilla (Di venerdì 1 ottobre 2021) C’era molta attesa per il ruolo dell’ecologia nella Carta dei principi e dei valori redatta da Giuseppe Conte per il nuovo Movimento cinque stelle 2050. Con la scadenza del 2050 messa addirittura nel simbolo, Beppe Grillo puntava a una “rinascita ecologica” che dovrebbe permeare tutto il discorso e la politica del Movimento. La Carta però non sembra all’altezza delle aspettative. All’ecologia, infatti, è dedicato solo il sei per cento delle sue parole. Alcuni partiti Verdi europei le dedicano invece in media il venti per cento delle parole. La Carta si richiama indirettamente all’enciclica Laudato sì, dedicando due stelle ai Beni comuni e all’ecologia integrale e un paragrafo alla Sussidiarietà. Nella Carta però manca la sostanza della Laudato sì, ossia la dimensione della giustizia globale, dichiarata nell’enciclica come la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) C’era molta attesa per il ruolo dell’nella Carta dei principi e dei valori redatta da Giuseppe Conte per il nuovo Movimento cinque stelle 2050. Con la scadenza del 2050 messa addirittura nel simbolo, Beppe Grillo puntava a una “rinascita ecologica” che dovrebbe permeare tutto il discorso e la politica del Movimento. La Carta però non sembra all’altezza delle aspettative. All’, infatti, è dedicato solo il sei per cento delle sue parole. Alcuni partiti Verdi europei le dedicano invece in media il venti per cento delle parole. La Carta si richiama indirettamente all’enciclica Laudato sì, dedicando due stelle ai Beni comuni e all’integrale e un paragrafo alla Sussidiarietà. Nella Carta però manca la sostanza della Laudato sì, ossia la dimensione della giustizia globale, dichiarata nell’enciclica come la ...

Advertising

SHIN_Fafnhir : RT @HuffPostItalia: M5S ed ecologia, una stella che non brilla - HuffPostItalia : M5S ed ecologia, una stella che non brilla - condaghe : @LaPrimaManina Diciamo che è la poliziotta #novax è, come tutta la sua specie, esperta di tutto: scienza, diritto,… - depmyfav7 : RT @Nico01042014: Mi chiedo perché il M5S si è piegato a draghi e alle lobby che draghi serve. Da quando è PDC si sta già spendendo per due… - Nico01042014 : Mi chiedo perché il M5S si è piegato a draghi e alle lobby che draghi serve. Da quando è PDC si sta già spendendo p… -