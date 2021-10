Inter | Antonello | «Perdite dovute a elementi straordinari»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Alessandro, CEO dell’, ha parlato al Sole 24 Ore della situazione economica del club dopo la pandemia: “La chiusura di San Siro, arrivata nell’anno dello scudetto, ha tolto al club circa 60 milioni di introiti. E altri 50 li abbiamo persi a causa della rinegoziazione obbligata dei contratti con gli sponsor, soprattutto con le agenzie asiatiche, a causa del blocco del corporate hospitality. Inoltre una parte dellesono arrivate anche da diversiche non ricorreranno più” con chiaro riferimento all’addio di Conte ma anche alle svalutazioni di giocatori quali Joao Mario e Nainggolan. Però parlando dell’attualità, l’è in assoluta sicurezza: “Alla fine di questi due anni l’ha pagato tutti gli stipendi più 9 milioni di ...

Il dirigente dell'ha parlato dei problemi economici del club nerazzurro e dei motivi dei conti in rosso Dopo l'approvazione del bilancio dell'con un passivo da 245,6 milioni di euro, il CEO ...... l'amministratore delegato Corporate dell', Alessandro, commenta il bilancio al 30 giugno 2021 dicendosi ottimista. Prima la spiegazioneaggiunge:Inter, rosso da record. Antonello: 'Conti in sicurezza. Stipendi e bonus scudetto pagati. I bond da 400 milioni...' del 01/10/2021 alle 09:30 Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, parla al S ...L'ufficializzazione dell'enorme perdita a bilancio dell' Inter, 246 milioni, la più grande di sempre in Serie A, non fa certo dormire sonni tranquilli nerazzurri. Come sottolineato dal dirigente neraz ...