'Ideato strumento in grado di valutare con precisione il livello di rischio e garantire salita in sicurezza' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - In montagna sì all'alta quota anche per chi soffre di cuore, ma ognuno con specifiche precauzioni e alla giusta altezza. Sono le indicazioni che arrivano da uno studio del Centro cardiologico Monzino (Ccn) di Milano, pubblicato su 'High Altitude Medicine and Biology'. Tra i fattori di rischio individuati: l'alto indice di massa corporea, segno di sovrappeso; l'età avanzata; il sesso maschile. Tutti elementi associati alla difficoltà di respirare (ipossiemia) quando si sale ad alta quota, in particolare durante l'inverno. La ricerca - riferiscono dall'Irccs - ha analizzato la risposta cardiopolmonare all'esposizione acuta ad alta quota valutando le condizioni specifiche di ciascun soggetto, così da stabilire se una persona può raggiungere l'alta quota, quale tempo di acclimatamento deve rispettare, fino a quali altezze può spingersi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - In montagna sì all'alta quota anche per chi soffre di cuore, ma ognuno con specifiche precauzioni e alla giusta altezza. Sono le indicazioni che arrivano da uno studio del Centro cardiologico Monzino (Ccn) di Milano, pubblicato su 'High Altitude Medicine and Biology'. Tra i fattori diindividuati: l'alto indice di massa corporea, segno di sovrappeso; l'età avanzata; il sesso maschile. Tutti elementi associati alla difficoltà di respirare (ipossiemia) quando si sale ad alta quota, in particolare durante l'inverno. La ricerca - riferiscono dall'Irccs - ha analizzato la risposta cardiopolmonare all'esposizione acuta ad alta quota valutando le condizioni specifiche di ciascun soggetto, così da stabilire se una persona può raggiungere l'alta quota, quale tempo di acclimatamento deve rispettare, fino a quali altezze può spingersi, ...

