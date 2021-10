Giorgia Meloni chiede a Fanpage l’intero girato della sua inchiesta “Lobby Nera” (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’inchiesta “Lobby Nera” ha fatto rumore. Oltre alla cassa di risonanza social (e del mondo del web, più in geNerale), l’impulso dato dalla messa in onda del servizio realizzato dal team Backstair di Fanpage a Piazzapulita (su La7) ha accresciuto la rilevanza mediatica a questo caso (politico e non solo), fino alle porte dei vertici dei partiti. Mentre si attende una presa di posizione netta da parte di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia prende tempo dicendo di esser pronta a valutare eventuali responsabilità solo dopo aver visionato l’intero girato. LEGGI ANCHE > L’asse Piazzapulita-Fanpage e il giornalismo online che arriva deciso in televisione Si chiede, dunque, di poter accedere a tutte le ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’” ha fatto rumore. Oltre alla cassa di risonanza social (e del mondo del web, più in gele), l’impulso dato dalla messa in onda del servizio realizzato dal team Backstair dia Piazzapulita (su La7) ha accresciuto la rilevanza mediatica a questo caso (politico e non solo), fino alle porte dei vertici dei partiti. Mentre si attende una presa di posizione netta da parte di, Fratelli d’Italia prende tempo dicendo di esser pronta a valutare eventuali responsabilità solo dopo aver visionato. LEGGI ANCHE > L’asse Piazzapulita-e il giornalismo online che arriva deciso in televisione Si, dunque, di poter accedere a tutte le ...

