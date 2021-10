Elezioni amministrative Bologna 2021: i programmi dei candidati sindaco (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il 3 e 4 ottobre 2021 si vota per le Elezioni amministrative di Bologna: ma quali sono i programmi dei candidati sindaco? Da Matteo Lepore a Fabio Battistini, ecco quali sono le proposte che gli aspiranti primi cittadini hanno promesso di realizzare in caso di elezione. Elezioni amministrative Bologna 2021: il programma di Matteo Lepore Pd e M5S Assessore alla Cultura , Matteo Lepore è il candidato di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Dopo la vittoria alle primarie, Lepore è il favorito alla successione di Virginio Merola. Il suo programma, che punta a fare di Bologna “la città più progressista d’Italia”, si può consultare qui. Elezioni comunali ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il 3 e 4 ottobresi vota per ledi: ma quali sono idei? Da Matteo Lepore a Fabio Battistini, ecco quali sono le proposte che gli aspiranti primi cittadini hanno promesso di realizzare in caso di elezione.: il programma di Matteo Lepore Pd e M5S Assessore alla Cultura , Matteo Lepore è il candidato di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Dopo la vittoria alle primarie, Lepore è il favorito alla successione di Virginio Merola. Il suo programma, che punta a fare di“la città più progressista d’Italia”, si può consultare qui.comunali ...

FratellidItalia : ?? Alle elezioni amministrative, scegli i Patrioti ???? #VotaFDI - FratellidItalia : ?? Alle elezioni amministrative scegli la coerenza, scegli Fratelli d'Italia ???? #VotaFDI - nzingaretti : Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative. A scanso di equivoci: non è colpa del… - CdT_Online : Verso le elezioni amministrative: l’intervista alla vicepresidente dell’Emilia-Romagna nata a Lugano - bignardi_paolo : RT @AndreaBitetto: Devo confessare che dalle elezioni amministrative del fine settimana spero in un solo risultato : a Roma @CarloCalenda… -