Danilo: «Guardiola? Secondo me a casa posiziona moglie e divano come i giocatori in campo» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Repubblica intervista il giocatore della Juventus Danilo. La vittoria sul Chelsea in Champions, dice, è servita alla squadra «per capire dove possiamo arrivare». Il problema della Juve non era la mancanza di autostima, per lui, ma il tempo necessario per assimilare i cambiamenti. «Nei cambiamenti serve pazienza, bisogna aspettare la maturazione di gioco e idee. Ci vuole tempo perché entrino nella testa dei giocatori». L’aspetto mentale, per lui, «Conta più del 50 per cento. Quando stai bene mentalmente sai capire il tuo momento e fare una valutazione su te stesso. È a Madrid che mi sono appassionato alla materia: leggo moltissimo sul tema». La cosa più importante che ha imparato è «La gestione della respirazione. Il ritmo del respiro va regolato in base allo stato d’animo. Ho degli strumenti che mi consentono di fare al volo una valutazione su di me ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) Repubblica intervista il giocatore della Juventus. La vittoria sul Chelsea in Champions, dice, è servita alla squadra «per capire dove possiamo arrivare». Il problema della Juve non era la mancanza di autostima, per lui, ma il tempo necessario per assimilare i cambiamenti. «Nei cambiamenti serve pazienza, bisogna aspettare la maturazione di gioco e idee. Ci vuole tempo perché entrino nella testa dei». L’aspetto mentale, per lui, «Conta più del 50 per cento. Quando stai bene mentalmente sai capire il tuo momento e fare una valutazione su te stesso. È a Madrid che mi sono appassionato alla materia: leggo moltissimo sul tema». La cosa più importante che ha imparato è «La gestione della respirazione. Il ritmo del respiro va regolato in base allo stato d’animo. Ho degli strumenti che mi consentono di fare al volo una valutazione su di me ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @napolista: Danilo: «Guardiola? Secondo me a casa posiziona moglie e divano come i giocatori in campo» A Repubblica: «Ho iniziato a stu… - napolista : Danilo: «Guardiola? Secondo me a casa posiziona moglie e divano come i giocatori in campo» A Repubblica: «Ho inizi… - andreozzi93 : @IlMarcheseBN Per la tesi secondo cui cancelo- Danilo ci abbiamo guadagnato facendo un pacco a guardiola suppongo c… - danilo_budite : RT @minutimagazine: Terzo appuntamento con le nostre storie: oggi si parla di #Barcelona di #Messi e di #Guardiola - andreozzi93 : @Marco562017 Ma è chiaro che Danilo sia un buon terzino che fa il suo dovere e nulla più. Cancelo é 2 categorie sop… -