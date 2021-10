Crac banca Etruria: una condanna e 23 assolti al processo per bancarotta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tante assoluzioni e una sola condanna. E' quanto deciso oggi dai giudici aretini alla chiusura del maxi processo di primo grado per il Crac di banca Etruria. Dei 24 imputati ne mancava uno, Enrico ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tante assoluzioni e una sola. E' quanto deciso oggi dai giudici aretini alla chiusura del maxidi primo grado per ildi. Dei 24 imputati ne mancava uno, Enrico ...

