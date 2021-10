Cagliari-Venezia, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Venezia, match valido per la settima giornata di Serie A 2021/2022. Alla Sardegna Arena va in scena un delicatissimo scontro salvezza tra i sardi, fermi a quota due punti e ancora senza aver portato a casa una vittoria, e i lagunari che si trovano poco sopra a quota quattro. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di venerdì 1 ottobre. Cagliari-Venezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ile isue Sky di, match valido per la settima giornata di. Alla Sardegna Arena va in scena un delicatissimo scontro salvezza tra i sardi, fermi a quota due punti e ancora senza aver portato a casa una vittoria, e i lagunari che si trovano poco sopra a quota quattro. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di venerdì 1 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi. SportFace.

