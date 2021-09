Università, Mattarella chiede che l'offerta formativa "non abbia limiti" (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - "L'ampiezza dell'offerta formativa non abbia limiti e raggiunga e consenta a tutti la possibilità di studi universitari": è l'auspicio formulato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Milano-Bicocca. Questo, ha osservato, "non solo perché il nostro Paese deve ampliare la percentuale dei suoi laureati ma anche perché la possibilità offerta a tutti di poter accedere agli studi universitari consentirà al nostro Paese di far esprimere talenti che altrimenti resterebbero inespressi, con danno grave per il nostro Paese e per l'intera nostra società". Accettare i cambiamenti Il Capo dello Stato ha invitato “non chiudersi in orizzonti angusti, che ostacolano i cambiamenti”. "L'universo è ... Leggi su agi (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - "L'ampiezza dell'none raggiunga e consenta a tutti la possibilità di studi universitari": è l'auspicio formulato dal presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Milano-Bicocca. Questo, ha osservato, "non solo perché il nostro Paese deve ampliare la percentuale dei suoi laureati ma anche perché la possibilitàa tutti di poter accedere agli studi universitari consentirà al nostro Paese di far esprimere talenti che altrimenti resterebbero inespressi, con danno grave per il nostro Paese e per l'intera nostra società". Accettare i cambiamenti Il Capo dello Stato ha invitato “non chiudersi in orizzonti angusti, che ostacolano i cambiamenti”. "L'universo è ...

