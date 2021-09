Stefano Bollani apre la XIX edizione di BergamoScienza

(Di giovedì 30 settembre 2021) Venerdì 1 ottobre alle ore 21in Piazzale degli Alpini, il pianistaaprirà la XIXdicon il concerto Piano Variations on Jesus Christ Superstar – organizzato con il festival internazionale di musica contemporanea Contaminazioni Contemporanee giunto alla sua XV– portando sul palco una versione totalmente inedita e interamente strumentale della colonna sonora del film “Jesus Christ Superstar”. Non bisogna però aspettarsi una trascrizione intera per pianoforte solista., grato per l’eccezionale permesso ricevuto da Andrew LIoyd Webber di reinterpretare la sua opera cult, si è liberamente, ma rispettosamente, avvicinato al capolavoro improvvisando sui motivi originali e sulle canzoni seguendo il suo guizzo ...

Ad accompagnarla Aldo Farias, chitarrista che vanta collaborazioni con Steve Grossman,, Fabrizio Bosso, Bob Berg, Mike Mainieri, Steve Turre, Richie Cole e Frank Lacy. Con loro: Mario ...Da bambino sognava di diventare come Celentano o Renato Carosone, crescendo si è affermato come pianista di successo e anche come personaggio tv.aprirà BergamoScienza, venerdì primo ottobre, alle 21, dal palco di piazzale Alpini. Il concerto, organizzato in collaborazione con il festival Contaminazioni Contemporanee, è "Piano ...Si tiene oggi alle 18 al Politeama "Il mio Dante", incontro Giovanni Sollima. Il profondo radicamento della Commedia nella cultura popolare italiana, e non, è stato motivo di grande interesse per Giov ...Un evento unico. Una sola data. Ma tanti nomi importanti. Venerdì 1 ottobre, alle ore 19:00 (Aula Magna), si alza il sipario sulla nona edizione della mini-rassegna «Contaminazioni Jazz». Sul palco Ma ...