Se famo er 3 a 3 | vengo sott' ' a curva

(Di giovedì 30 settembre 2021) 20 anni fa, Carlo Mazzone corseo ladell'Atalanta per festeggiare il pareggio del suo Brescia.

La lunga corsa di Mazzone "Se3 - 3,sotto la curva", aveva giurato il tecnico romano in panchina il 30 settembre di 20 anni fa, dopo che i tifosi bergamaschi avevano sfruttato il largo ..." Se3 - 3sotto 'a curva ", promette "Sor Carletto" ai tifosi dell'Atalanta che urlano i soliti cori da stadio ("Mazzone romano di m...a", "Mazzone figlio di ..."). La corsa sotto la ...E trovava il tempo per insultare Carlo, iconico allenatore del calcio italiano.Sanguigno, passionale,si affidò al talento cristallino del Divin Codino, autore del 3-2. Il terzo gol arrivò, ancora dai ...Vi voglio bene'. Carletto Mazzone ricorda così sui social l'anniversario della sua mitica corsa, una delle immagini più iconiche per il calcio italiano del nuovo millennio '20 anni fa… ne è passato di ...