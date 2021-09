Roma, altro grave incidente sul lavoro: operaio precipita, portato d’urgenza in Ospedale (Di giovedì 30 settembre 2021) Stava applicando la guaina su una parete di un palazzo di due piani in via dell’Assunzione al civico 59, nel quartiere Primavalle, quando è improvvisamente caduto e ha sbattuto violentemente la schiena a terra. L’ennesimo infortunio sul lavoro che ieri mattina ha visto “protagonista” un operaio di una ditta di 57 anni, che è rimasto gravemente ferito nell’impatto. L’uomo, infatti, è stato portato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove gli sono state riscontrate diverse fratture alle vertebre e un trauma polmonare leggero, ma fortunatamente non è in pericolo di vita e se la caverà con 40 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato Prati, che ora stanno indagando sul caso per fare chiarezza sulla dinamica. Leggi anche: Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Stava applicando la guaina su una parete di un palazzo di due piani in via dell’Assunzione al civico 59, nel quartiere Primavalle, quando è improvvisamente caduto e ha sbattuto violentemente la schiena a terra. L’ennesimo infortunio sulche ieri mattina ha visto “protagonista” undi una ditta di 57 anni, che è rimastomente ferito nell’impatto. L’uomo, infatti, è statoal Policlinico Gemelli, dove gli sono state riscontrate diverse fratture alle vertebre e un trauma polmonare leggero, ma fortunatamente non è in pericolo di vita e se la caverà con 40 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato Prati, che ora stanno indagando sul caso per fare chiarezza sulla dinamica. Leggi anche:, ...

