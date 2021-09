Rieti, spaccio di stupefacenti: arrestato un 20enne (Di giovedì 30 settembre 2021) Rieti – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti hanno arrestato G.B., ventenne di nazionalità albanese, senza fissa dimora, per cessione di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio dedicato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, hanno notato un movimento sospetto fatto da un giovane, che, in bicicletta, si è avvicinato a un’auto in sosta e ha consegnato qualcosa al conducente. Ritenendo che potesse trattarsi di spaccio di stupefacenti i militari sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare solo il cittadino albanese, mentre il presunto acquirente è riuscito a darsi alla fuga in auto. A seguito di perquisizione personale sono state rinvenute ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 settembre 2021)– I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia dihannoG.B., ventenne di nazionalità albanese, senza fissa dimora, per cessione di sostanze. I militari, durante un servizio dedicato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dellodi sostanzenel capoluogo, hanno notato un movimento sospetto fatto da un giovane, che, in bicicletta, si è avvicinato a un’auto in sosta e ha consegnato qualcosa al conducente. Ritenendo che potesse trattarsi didii militari sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare solo il cittadino albanese, mentre il presunto acquirente è riuscito a darsi alla fuga in auto. A seguito di perquisizione personale sono state rinvenute ...

