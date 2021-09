“Picchiata e insultata”, la ex accusa il giornalista Rai Enrico Varriale: lui, indagato, nega tutto (Di giovedì 30 settembre 2021) «Mi ha Picchiata. Presa a schiaffi. Sbattuta contro il muro. insultata». E ancora: «Mi perseguita con telefonate di notte. Si apposta sotto casa. Citofona alle 6 di mattina…». Le accuse mosse dalla sua ex contro Enrico Varriale, noto giornalista sportivo della Rai, montano una bufera che desta scalpore nell’opinione pubblica e a viale Mazzini. E intanto, la Procura di Roma apre un’inchiesta che vede al centro del mirino uno dei volti più famosi e apprezzati del giornalismo sportivo, indagato per «atti persecutori e lesioni personali». Enrico Varriale, la ex lo accusa: «Picchiata, insultata, perseguitata» Enrico Varriale, uno dei giornalisti sportivi più famosi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) «Mi ha. Presa a schiaffi. Sbattuta contro il muro.». E ancora: «Mi perseguita con telefonate di notte. Si apposta sotto casa. Citofona alle 6 di mattina…». Le accuse mosse dalla sua ex contro, notosportivo della Rai, montano una bufera che desta scalpore nell’opinione pubblica e a viale Mazzini. E intanto, la Procura di Roma apre un’inchiesta che vede al centro del mirino uno dei volti più famosi e apprezzati del giornalismo sportivo,per «atti persecutori e lesioni personali»., la ex lo: «, perseguitata», uno dei giornalisti sportivi più famosi ...

