Peirone Ist Friedman | Il gioco è un' attività economica come altre | servono contributi

(Di giovedì 30 settembre 2021) "Si chiede a un'industria bloccata di investire per rendersi socialmente accettabile. Questo contributo dovrebbe essere dato dal settore pubblico che sta limitando l'e quindi non viene dato, ...

Adnkronos

"Sono d'accordo che bisogna investire nelle nuove tecnologie, ma dateci gli investimenti e consentite alle imprese di competere e innovare", ha quindi detto. 30 settembre 2021Sono alcune delle proposte avanzate da Dario, direttore generale dell'Istituto Friedman, in apertura dei lavori del convegno 'Gioco legale: la necessità di riordino - Proposte per una riforma ...Roma, 30 set. Nel progetto di riforma del comparto dei giochi è necessario "uniformare la normativa a livello nazionale. Non ci può essere una regione che decid ...“Si chiede a un’industria bloccata di investire per rendersi socialmente accettabile. Questo contributo dovrebbe essere dato dal settore pubblico che sta limitando l’attività e quindi non viene dato, ...