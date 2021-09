Paura per un incidente a San Martino, “Ci deve scappare il morto” (Di giovedì 30 settembre 2021) incidente stradale a San Martino delle Scale, frazione di Monreale nei pressi di Piano Geli. Due auto si sono scontrate lateralmente lungo la strada vecchia che congiunge le due borgate. Per fortuna l’incidente non ha provocato feriti ma solo un grande spavento per i passeggeri delle due vetture che hanno subito dei danni nella carrozzeria. Si tratta del’ennesimo incidente che avviene lungo la strada vecchia causata dalla pericolosa presenza di radici. Protestano da tempo i residenti che chiedono all’amministrazione comunale che venga messa in sicurezza la carreggiata. “Questa volta è capitato a noi ed ad altro residente. Ci deve scappare per forza il morto”, si legge in un gruppo Facebook. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 30 settembre 2021)stradale a Sandelle Scale, frazione di Monreale nei pressi di Piano Geli. Due auto si sono scontrate lateralmente lungo la strada vecchia che congiunge le due borgate. Per fortuna l’non ha provocato feriti ma solo un grande spavento per i passeggeri delle due vetture che hanno subito dei danni nella carrozzeria. Si tratta del’ennesimoche avviene lungo la strada vecchia causata dalla pericolosa presenza di radici. Protestano da tempo i residenti che chiedono all’amministrazione comunale che venga messa in sicurezza la carreggiata. “Questa volta è capitato a noi ed ad altro residente. Ciper forza il”, si legge in un gruppo Facebook. (Monrealelive.it)

