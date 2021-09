Orrore contro Rocco Siffredi: "Prelevato e venduto il tuo seme". E lui... (Di giovedì 30 settembre 2021) Cattivo scherzo per Rocco Siffredi. Tutto merito di Scherzi a parte, il programma di Canale 5 condotto da Enrico Papi. All'attore porno è stato fatto credere che un uomo misterioso si fosse appropriato del suo "materiale organico" intrufolandosi sul set all'insaputa dei presenti. Il fine? Rivenderlo sul dark web. Una vera e propria batosta per Siffredi, raggiunto da due poliziotti che gli hanno mostrato le immagini in cui si vede un sedicente veterinario, che porta via dal set "materiale organico" per venderlo sul web per l'inseminazione artificiale. Solo con la confessione da parte della trasmissione l'attore è riuscito a sorridere: era infatti solo uno scherzo. Tra le vittime di Papi c'è stato anche Massimo Giletti. Anche lui non ha preso bene la candid camera. A differenza di Siffredi al conduttore di La7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Cattivo scherzo per. Tutto merito di Scherzi a parte, il programma di Canale 5 condotto da Enrico Papi. All'attore porno è stato fatto credere che un uomo misterioso si fosse appropriato del suo "materiale organico" intrufolandosi sul set all'insaputa dei presenti. Il fine? Rivenderlo sul dark web. Una vera e propria batosta per, raggiunto da due poliziotti che gli hanno mostrato le immagini in cui si vede un sedicente veterinario, che porta via dal set "materiale organico" per venderlo sul web per l'inseminazione artificiale. Solo con la confessione da parte della trasmissione l'attore è riuscito a sorridere: era infatti solo uno scherzo. Tra le vittime di Papi c'è stato anche Massimo Giletti. Anche lui non ha preso bene la candid camera. A differenza dial conduttore di La7 ...

