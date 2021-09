Napoli, Spalletti: «Mi aspettavo di ribaltarla. Senza quei quattro falli…» (Di giovedì 30 settembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Spartak Mosca Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Spartak Mosca, perso per 3-2. TENSIONE NEL FINALE – «Non è successo niente. Sono andato a salutare uno dei collaboratori dello Spartak perché ci ha preso in giro tutto il secondo tempo. Volevo solo salutarlo». PRESTAZIONE – «Nel secondo tempo quando ti abbassi diventa una scalata lunga arrivarci, abbiamo sofferto. Poi ci siamo messi 5-3-1 e si soffriva meno. Poi pero in una situazione di questa abbiamo fatto partire i loro attaccanti e ci hanno fatto il 3-1. Poi quando hanno buttato fuori il loro uomo pensavo di poterla pareggiare. Invece abbiamo giocato in modo confusionario, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luciano, tecnico del, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Spartak Mosca Luciano, tecnico del, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Spartak Mosca, perso per 3-2. TENSIONE NEL FINALE – «Non è successo niente. Sono andato a salutare uno dei collaboratori dello Spartak perché ci ha preso in giro tutto il secondo tempo. Volevo solo salutarlo». PRESTAZIONE – «Nel secondo tempo quando ti abbassi diventa una scalata lunga arrivarci, abbiamo sofferto. Poi ci siamo messi 5-3-1 e si soffriva meno. Poi pero in una situazione di questa abbiamo fatto partire i loro attaccanti e ci hanno fatto il 3-1. Poi quando hanno buttato fuori il loro uomo pensavo di poterla pareggiare. Invece abbiamo giocato in modo confusionario, ...

