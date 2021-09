Morti sul lavoro: Draghi parla di pene più severe (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono sempre si più i Morti sul lavoro. In seguito alla recente strage, il premier Draghi ha parlato di pene ancora più severe. I Morti sul lavoro In apertura della conferenza stampa di presentazione della Nadef, il premier Draghi ha espresso il suo cordoglio per i Morti sul lavoro. “C’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la settimana prossima. E poi affronteremo i nodi irrisolti”. Dopo aver citato le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, ha dichiarato: “pene più severe e immediate, collaborazione all’interno dell’azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro”. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono sempre si più isul. In seguito alla recente strage, il premierhato diancora più. IsulIn apertura della conferenza stampa di presentazione della Nadef, il premierha espresso il suo cordoglio per isul. “C’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la settimana prossima. E poi affronteremo i nodi irrisolti”. Dopo aver citato le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, ha dichiarato: “piùe immediate, collaborazione all’interno dell’azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza”. Il ...

