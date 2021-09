Michetti: se non divento sindaco mia opposizione sarà costruttiva (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Qualora non dovessi diventare sindaco, la mia opposizione in Campidoglio sarà costruttiva e collaborativa. Io amo Roma, per me questa città è tutto quello che mi ha dato, venendo da zero.” “Se posso restituire qualcosa di positivo, di costruttivo, di collaborativo per la mia città, sono pronto a fare qualunque cosa, da qualunque posizione e per qualunque ideale che sia positivo per la città affinché la rilanci. Se Roma torna a fare Roma, non ce n’è più per nessuno”. Lo ha detto Enrico Michetti, intervistato questa mattina nella trasmissione “Studio 24” su Rai News 24. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Qualora non dovessi diventare, la miain Campidoglioe collaborativa. Io amo Roma, per me questa città è tutto quello che mi ha dato, venendo da zero.” “Se posso restituire qualcosa di positivo, di costruttivo, di collaborativo per la mia città, sono pronto a fare qualunque cosa, da qualunque posizione e per qualunque ideale che sia positivo per la città affinché la rilanci. Se Roma torna a fare Roma, non ce n’è più per nessuno”. Lo ha detto Enrico, intervistato questa mattina nella trasmissione “Studio 24” su Rai News 24. (Agenzia Dire)

