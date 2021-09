Luis Enrique | ' Italia al top | ma presto dovrà perdere'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Troveremo un'al top : sono riusciti a battere, e meritatamente, l'Inghilterra in finale agli Europei e hanno allungato la loro striscia di imbattibilità. Ma come dice anche il nostro psicologo, ...

OptaPaolo : 1 - José Mourinho é il primo allenatore della Roma a perdere il suo primo derby di Serie A sulla panchina gialloros… - mairouus8 : Luis Enrique, uno di noi! - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPAGNA - Luis Enrique: 'L'Italia è al top, ha meritato l'Europeo, noi possiamo batterla' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAGNA - Luis Enrique: 'L'Italia è al top, ha meritato l'Europeo, noi possiamo batterla' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAGNA - Luis Enrique: 'L'Italia è al top, ha meritato l'Europeo, noi possiamo batterla' -

Così, in conferenza stampa, in vista della semifinale dell Nations League contro l'Italia, in programma la settimana prossima a Milano. "Giocheremo in un Paese meraviglioso e abbiamo un'...Il ct della Spagna, nazionale avversaria dell'Italia nella semifinale di Nations League in programma mercoledì prossimo a San Siro, punta ad interrompere la striscia di 37 gare utili ...Il ct della nazionale iberica apre a Fabian Ruiz e Brahim Diaz e spegne i rumors di mercato: "Laporta non ha il mio numero" ...Il ct delle Furie Rosse apre poi a Brahim Diaz e Fabian Ruiz ed esclude il ritorno al Barcellona: "Resto ct. Voglio i Mondiali ogni due anni" ...