La MotoGP va giù | i segreti dell’abbassatore

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ci avete fatto caso? Ogni qualvolta unaesce da una curva, la moto si abbassa! È la nuova frontiera della ricerca nella classe regina, la ciliegina sulla torta della massima competitività. Una volta noto come holeshot device, l’abbassatore è diventato il nuovo Sacro Graal della. E sono stati gli italiani a guidare la via, essendo che il sistema lo ha inventato la Ducati. Aprilia ha seguito la stessa rotta, e poi sono arrivate anche le case giapponesi. La Suzuki è stata l’ultima ad unirsi al club, al GP di Stiria. In questo articolo, vi spieghiamo come funziona. La Suzuki avrà (finalmente) l’holeshot Come funziona l’abbassatore della? Il principio di funzionamento del sistema è relativamente semplice: abbassando il mono ammortizzatore posteriore, si abbassa il centro di gravità della moto e si da più grip ...