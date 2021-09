Kessié stanco e con l’incognita rinnovo | il Milan ora è preoccupato

Advertising

MilanWorldForum : Kessie sempre più lontano dal Milan. Le richieste... Le news -) - MilanWorldForum : Caso Kessie. E il Milan è preoccupato. Le news QUI -) - PianetaMilan : #Kessie stanco e con l'incognita rinnovo: il @acmilan ora è preoccupato - #Calciomercato #ACMilan #Milan… - TommasoVecchia : RT @LucaManinetti: Giusto un paio di opinioni su #Milan Atletico Madrid: ???Bennacer il migliore in campo ???Leao è sulla strada giusta per d… - RuggeroTorre : Giocatore stanco mentalmente e fisicamente! Forza #kessie abbiamo bisogno di te! #MilanAtleticoMadrid… -

... che peraltro stimo, va in corto circuito qualcosa...pensa che Leao , che ha 22 anni e Domenica ha giocato mezz'ora, ne abbia 40 come Ibra e siae dopo 55' lo toglie per inserire Giroud, che ...Nel secondo tempo un Milan sempre piùsi rintana ancora di più nella sua metà campo. Escono i ragazzi terribili in cambio dell'esperienza di Florenzi e Giroud. Il centravanti francese non vive ...