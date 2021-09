Istat: “In agosto 80mila occupati in meno”. Dipendenti in calo per la prima volta da gennaio. Colpiti soprattutto precari e donne (Di giovedì 30 settembre 2021) prima battuta d’arresto dell’anno per il lavoro dipendente. I nuovi dati Istat sull’occupazione mostrano che nel mese di agosto gli occupati sono calati di 80.000 unità su luglio: si contano 13mila Dipendenti stabili in meno (da ricordare che il blocco dei licenziamenti nell’industria è finito a luglio) ma soprattutto sono stati conclusi 62mila contratti a termine. Lieve calo anche per gli autonomi, -4mila. L’arretramento ha colpito soprattutto le lavoratrici donne: 68mila in meno, in agosto, mentre gli uomini occupati sono stati 11mila in meno. L’istituto sottolinea che comunque “la forte crescita registrata nei precedenti cinque mesi ha determinato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)battuta d’arresto dell’anno per il lavoro dipendente. I nuovi datisull’occupazione mostrano che nel mese diglisono calati di 80.000 unità su luglio: si contano 13milastabili in(da ricordare che il blocco dei licenziamenti nell’industria è finito a luglio) masono stati conclusi 62mila contratti a termine. Lieveanche per gli autonomi, -4mila. L’arretramento ha colpitole lavoratrici: 68mila in, in, mentre gli uominisono stati 11mila in. L’istituto sottolinea che comunque “la forte crescita registrata nei precedenti cinque mesi ha determinato, ...

Advertising

istat_it : Ad agosto occupazione in calo rispetto a luglio (-80 mila). A diminuire sono i dipendenti (-76 mila) e gli autonomi… - micheleboldrin : Supply and demand, gli effetti del socialismo sanitario. - misiagentiles : RT @Agenzia_Ansa: Ad agosto 2021, secondo i dati Istat, gli occupati calano di 80.000 unità su luglio mentre crescono di 162.000 unità su a… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Istat: ad agosto calano occupati, ma 430 mila da gennaio: (ANSA) - ROMA, 30 SET - Ad agosto 2021 g… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Istat: 'In agosto 80mila occupati in meno'. Soprattutto precari e donne -