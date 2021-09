Il report dello Spezia: Agudelo domani si opera, un mese di stop. Kovalenko torna in gruppo (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuovo allenamento per lo Spezia sul terreno del Comunale di Follo in preparazione al match di domenica contro l’Hellas Verona. Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Buone notizie per Kovalenko che torna finalmente in gruppo; lavoro differenziato per Martin Erlic. Proseguono nel proprio percorso di recupero Maggiore, Colley e Reca. Infine, Kevin Agudelo verrà sottoposto domani all’ospedale San Raffaele di Milano ad un intervento di stabilizzazione della frattura al V metatarso. stop di un mese per lui dopo l’operazione. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuovo allenamento per losul terreno del Comunale di Follo in preparazione al match di domenica contro l’Hellas Verona. Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Buone notizie perchefinalmente in; lavoro differenziato per Martin Erlic. Proseguono nel proprio percorso di recupero Maggiore, Colley e Reca. Infine, Kevinverrà sottopostoall’ospedale San Raffaele di Milano ad un intervento di stabilizzazione della frattura al V metatarso.di unper lui dopo l’zione. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

