Il Napoli crolla in Europa e si riscopre più fragile di quanto credeva. Lo Spartak Mosca non ruba nulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Napoli crolla in Europa e si riscopre più fragile di quanto credeva. Al Maradona dopo cento minuti di battaglia lo Spartak Mosca piazza il colpaccio e vince per 2-3 al termine di una partita stranissima, ricca di episodi avversi e che probabilmente non fa testo per raccontarci a che punto è la squadra di Spalletti. O forse sì. Perché in Europa non conta il bel gioco, contano solo le vittorie, quelle che erano arrivate nette e nitide in campionato. E che latitano nella competizione europea dove alla prima giornata il ko con il Leicester era stato evitato con un Osimhen miracoloso e scatenato, e che contro i russi arriva al termine di un ottovolante di emozioni. Non basta il cuore, non bastano le tante occasioni ...

