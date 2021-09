Il canone RAI si paga anche sulla seconda casa? Ecco tutte le informazioni (Di giovedì 30 settembre 2021) Desta sempre grande attenzione il tema e la questione relativa al canone Rai: si paga anche sulla seconda casa? Come funziona, info e dettagli. Rai (fonte foto: Adobe Stock)Il tema e la questione inerente al canone Rai desta sempre grande attenzione e riguarda da vicino i cittadini. In molti si chiedono se, proprio il canone, vada pagato anche sulla seconda casa: info e dettagli, quali sono le regole qualora vi sia questa ipotesi? Tutti coloro che si informano e si aggiornano sulle vicende legate al canone, sanno che si tratta di una tassa riguardante il possesso del televisore in casa, e chi non procede al ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 settembre 2021) Desta sempre grande attenzione il tema e la questione relativa alRai: si? Come funziona, info e dettagli. Rai (fonte foto: Adobe Stock)Il tema e la questione inerente alRai desta sempre grande attenzione e riguarda da vicino i cittadini. In molti si chiedono se, proprio il, vadato: info e dettagli, quali sono le regole qualora vi sia questa ipotesi? Tutti coloro che si informano e si aggiornano sulle vicende legate al, sanno che si tratta di una tassa riguardante il possesso del televisore in, e chi non procede al ...

Ultime Notizie dalla rete : canone RAI Canone Rai: quando si paga anche per la seconda casa Il Canone Rai si deve pagare per la seconda casa? Facciamo chiarezza individuando le direttive date dalla Legge. La seconda casa, un immobile ad uso investimento o un rifugio per i weekend e le vacanze. ...

Se nella prima casa non ho la TV ma nella casa al mare si devo pagare il canone sulla seconda casa? Se per la seconda casa il proprietario ha sottoscritto un contratto d'energia elettrica, non è tenuto a pagare il Canone RAI seconda .... Nonostante i controlli delle Fiamme Gialle non si hanno dati p ...

