Conte | “Draghi? Sbagliato pensare che un uomo solo al comando risolva problemi”

Advertising

ItaliaViva : Conte ha detto che con questa Lega, Draghi non arriva al 2023. Io penso che con questo Draghi il M5S di Giuseppe Co… - marcodimaio : Conte chiede a Draghi di ripristinare il #cashback, una misura che secondo i dati è dispendiosa e inutile. Menomale… - diMartedi : #Conte su #Draghi: 'Sono ben felice che ci sia stata una standing ovation per Draghi a Confindustria. Nessuna invid… - GiuseppeLepera5 : Mentre la politica da destra a sinistra continua a litigare sui casi di Morisi, Lucano ecc., mentre continuano a fa… - Nico01042014 : Noto che moltissimi si lamentano di draghi e di chi lo ha voluto al governo. Posso dire che: le lobby hanno ordinat… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Draghi

La Stampa

... poche setitmane prima che il secondo Governocadde. La misura durò giusto giusto un semestre. Nel corso del mese di luglio venne sospeso, proprio per volere di Mario, che ne aveva ...Nel mese di febbraio scorso, (prima dell'avvicendamento del nuovo governo) avevamo registrato la positiva anticipazione della regione Lazio sul progetto AV nella Tuscia: "Risultato ...“Draghi? Sarebbe sbagliato per l’intero Paese e per tutti noi pensare che ci sia possibilità che un uomo solo al comando possa risolvere tutti i problemi. Al comando ci deve essere una persona che pos ...Molti esponenti politici, scontenti dei loro attuali partiti, si sono messi in moto per dar vita a una creatura politica che prolunghi la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi. Ma l’ex numero uno della ...