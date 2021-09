Condanna per Mimmo Lucano, la solidarietà all’ex sindaco di Riace: i messaggi di politici, giornalisti e ONG (Di giovedì 30 settembre 2021) Mimmo Lucano ha subito una “pesantissima” Condanna dal Tribunale di Locri, che ha stabilito una pena a 13 anni e 2 mesi di carcere per una lunga lista di reati. La sentenza, il doppio di quanto chiesto dalla Procura, ha colpito duramente l’ex sindaco di Riace, che ha ricevuto l’immediata solidarietà di parte dell’opinione pubblica e della politica. Oggi ci sono state in alcune città manifestazioni a supporto di Lucano, e domani è prevista una mobilitazione nella stessa Riace. Mimmo Lucano, dopo la Condanna la solidarietà all’ex sindaco di Riace Sgomento nelle ore successive alla Condanna che ha colpito ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021)ha subito una “pesantissima”dal Tribunale di Locri, che ha stabilito una pena a 13 anni e 2 mesi di carcere per una lunga lista di reati. La sentenza, il doppio di quanto chiesto dalla Procura, ha colpito duramente l’exdi, che ha ricevuto l’immediatadi parte dell’opinione pubblica e della politica. Oggi ci sono state in alcune città manifestazioni a supporto di, e domani è prevista una mobilitazione nella stessa, dopo laladiSgomento nelle ore successive allache ha colpito ...

