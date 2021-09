Clima, c’è un modo concreto con cui i governi possono ‘agire adesso’ contro i sussidi inquinanti (Di giovedì 30 settembre 2021) Proprio mentre Draghi incontra Greta Thunberg e gli altri attivisti di Friday For Future al Youth4Climate per la Pre Cop 26 in corso a Milano, e ammette pubblicamente che bisogna fare di più contro la crisi Climatica, l’ultimo report di Legambiente ci ricorda che l’Italia investe circa 35 miliardi di euro annui in sussidi ambientalmente dannosi, ovvero soldi con cui lo Stato italiano sostiene settori produttivi inquinanti, a dispetto delle dichiarazioni d’intenti di senso opposto fatte da anni nei vari summit internazionali sul Clima. Cosa c’è in questi 35 miliardi di euro? A quali settori sono destinati nello specifico? La fetta più grande va ai settori energia, con 24 diversi sussidi per complessivi 12,86 miliardi di euro l’anno. Seguono poi, il settore trasporti con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Proprio mentre Draghi incontra Greta Thunberg e gli altri attivisti di Friday For Future al Youth4te per la Pre Cop 26 in corso a Milano, e ammette pubblicamente che bisogna fare di piùla crisitica, l’ultimo report di Legambiente ci ricorda che l’Italia investe circa 35 miliardi di euro annui inambientalmente dannosi, ovvero soldi con cui lo Stato italiano sostiene settori produttivi, a dispetto delle dichiarazioni d’intenti di senso opposto fatte da anni nei vari summit internazionali sul. Cosa c’è in questi 35 miliardi di euro? A quali settori sono destinati nello specifico? La fetta più grande va ai settori energia, con 24 diversiper complessivi 12,86 miliardi di euro l’anno. Seguono poi, il settore trasporti con ...

TizianaFerrario : Non ci sono scuse che possano bastare per chi non ha avuto pietà per nessuno e ha usato le debolezze altrui per i p… - myrtamerlino : Dietro ogni morte sul #lavoro c’è una famiglia, dei figli, degli amici. È da anni che ogni Governo che arriva prome… - Greenpeace_ITA : Come rilevato con @Recommon grazie a una camera termica, quello delle emissioni fuggitive è un fenomeno non visibil… - NicolaMascetra : @ImolaOggi dal covid al clima? e che c..z - MondoNapoli : Giuntoli: 'Rinnovo Insigne? C'è clima disteso. Riscatto di Anguissa? Vi spiego' - -

Ultime Notizie dalla rete : Clima c’è "Queste temperature ci ammazzano". Nel paese più rovente di tutta Europa ilGiornale.it