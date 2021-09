Chi è Frankie hi-nrg: vita privata e curiosità del rapper (Di giovedì 30 settembre 2021) Classe 1969, il rapper Frankie Hi Nrg nasce a Torino con il nome all’anagrafe di Francesco Di Gesù, ma le sue origini sono siciliane. Il cantautore cresce però tra Caserta e Città di Castello e si afferma, con le sue rime impegnate nel sociale, nel panorama musicale italiano degli anni ’90. Il suo disco di esordio è quello pubblicato nel 1992 con il titolo Verba Manent, dal quale è tratto il suo brano di maggior successo Fight da faida, incentrato sul tema del terrorismo e della corruzione e il quale si inserisce nel panorama della nascente musica hip hop italiana degli anni ’90. In quegli stessi anni è a lui affidata l’apertura dei concerti di Run DMC e dei Beastie Boys. E’ del 1997 il secondo album dell’artista, La morte dei miracoli, dal quale è tratto il brano Quelli che ben pensano, che vince il Premio Italiano della Musica come canzone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Classe 1969, ilHi Nrg nasce a Torino con il nome all’anagrafe di Francesco Di Gesù, ma le sue origini sono siciliane. Il cantautore cresce però tra Caserta e Città di Castello e si afferma, con le sue rime impegnate nel sociale, nel panorama musicale italiano degli anni ’90. Il suo disco di esordio è quello pubblicato nel 1992 con il titolo Verba Manent, dal quale è tratto il suo brano di maggior successo Fight da faida, incentrato sul tema del terrorismo e della corruzione e il quale si inserisce nel panorama della nascente musica hip hop italiana degli anni ’90. In quegli stessi anni è a lui affidata l’apertura dei concerti di Run DMC e dei Beastie Boys. E’ del 1997 il secondo album dell’artista, La morte dei miracoli, dal quale è tratto il brano Quelli che ben pensano, che vince il Premio Italiano della Musica come canzone ...

