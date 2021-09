Capogruppo Verdi | Unione non adatta a colloqui né governo

(Di giovedì 30 settembre 2021) "Al momento non vedo come l'possa essere considerataaipreliminari e ancor meno per un": lo ha detto ladeial Bundestag, Katrin Goering - Eckardt, ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Capogruppo Verdi

la voce d'italia

"Al momento non vedo come l'Unione possa essere considerata adatta ai colloqui preliminari e ancor meno per un governo": lo ha detto ladeial Bundestag, Katrin Goering - Eckardt, ai quotidiani del Funke Mediengruppe. "Quello di cui abbiamo bisogno è un governo affidabile - ha aggiunto - ma guardando alla situazione ...... entrambe deldio Forza Italia Piergiulio Giacobazzi: sull'accordo per la stazione dell'... una di Forza Italia e una di Pd, Sinistra per Modena, Europa Verde -e Modena civica), "..."Al momento non vedo come l'Unione possa essere considerata adatta ai colloqui preliminari e ancor meno per un governo": lo ha detto la capogruppo dei Verdi al Bundestag, Katrin Goering-Eckardt, ai qu ...I socialdemocratici dell'Spd usciti dalle urne come primo partito domenica incontreranno verdi e liberali dopo la Cdu ...