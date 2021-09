Calciomercato Inter, Marotta punta un difensore tedesco! (Di giovedì 30 settembre 2021) In casa Inter si guarda con attenzione al mercato dei parametri zero. Gli occhi di Marotta sono su Matthias GInter che a giugno si libera a zero dal Borussia Moenchengladbach. GInter, Inter, mercato Marotta lo vorrebbe per il prossimo anno La Bild scrive come Beppe Marotta starebbe provando ad arrivare a Matthias GInter. Il difensore tedesco prende tempo ma non disdegnerebbe la destinazione nerazzurra. Dopo Onana, Marotta ci prova anche per Matthias GInter. LEGGI ANCHE: Inter, approvato il bilancio: ecco a quanto ammonta la perdita! LEGGI ANCHE: La Juventus ci prova per un calciatore dell’Inter! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) In casasi guarda con attenzione al mercato dei parametri zero. Gli occhi disono su Matthias Gche a giugno si libera a zero dal Borussia Moenchengladbach. G, mercatolo vorrebbe per il prossimo anno La Bild scrive come Beppestarebbe provando ad arrivare a Matthias G. Iltedesco prende tempo ma non disdegnerebbe la destinazione nerazzurra. Dopo Onana,ci prova anche per Matthias G. LEGGI ANCHE:, approvato il bilancio: ecco a quanto ammonta la perdita! LEGGI ANCHE: La Juventus ci prova per un calciatore dell’! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

Advertising

news24_inter : #Werner chiuso da #Lukaku: addio Chelsea? ?? - news24_inter : Giuntoli parla del rinnovo di #Insigne ?? - sportli26181512 : Inter, le fasce non vanno: così come può funzionare il 3-5-2?: Come può un 3-5-2 funzionare alla perfezione senza e… - sportli26181512 : Inter, bene Barella e Brozovic, ma lì in mezzo manca un uomo: L'Inter ha una lacuna individuabile nel terzo uomo a… - infoitsport : Inter, passivo monstre: 'Normale se ti affidi ai capricci di un allenatore' - Calciomercato -