Bari | chirurghi costretti ad usare la luce del cellulare dopo blackout in ospedale

(Di giovedì 30 settembre 2021) Grave episodio ain cui, in seguito ad unelettrico in un’, un’equipe medica si è trovata costretta adla torcia di uno smartphone durante l’intervento ad un paziente. Aixklusiv/PixabayUn paziente che si trovava ina causa di un’ernia ombelicale ha subito l’intervento con ladella torcia deldi uno deipresenti. Tutto ciò è successo a, il 25 agosto di quest’anno, a causa di unelettrico all’di San Paolo nella sala operatoria “E”.: la risposta dell’Asl via PiqselsL’accaduto è stato riferito all’agenzia giornalistica Agi dall’Usppi (Unione sindacati ...

Advertising

Sabrina81853874 : RT @autocostruttore: Bari, blackout di 35 minuti all’ospedale: i chirurghi costretti a operare con la luce del cellulare - Carlo_A_Macc : RT @autocostruttore: Bari, blackout di 35 minuti all’ospedale: i chirurghi costretti a operare con la luce del cellulare - illatwitta : RT @autocostruttore: Bari, blackout di 35 minuti all’ospedale: i chirurghi costretti a operare con la luce del cellulare - SoniaLaVera : RT @autocostruttore: Bari, blackout di 35 minuti all’ospedale: i chirurghi costretti a operare con la luce del cellulare - SilviaZavagno : RT @autocostruttore: Bari, blackout di 35 minuti all’ospedale: i chirurghi costretti a operare con la luce del cellulare -

Ultime Notizie dalla rete : Bari chirurghi

Intervento chirurgico a rischio per un improvviso blackout nell'ospedale San Paolo a. Quando è accaduto questo grave inconveniente i medici erano già in sala operatoria ed il ...ihanno ...Il blackout, che ha interessato l'intero blocco operatorio dell'ospedale, è stato confermato anche dall'Asl di, secondo cui l'apparato per la ventilazione avrebbe continuato a funzionare grazie ...Bari. Un gruppo di medici si è trovato costretto ad usare la torcia del cellulare in seguito ad un blackout nell'ospedale.Bari, 30 settembre 2021 – Lipofilling senza sostanze crioconservanti per la chirurgia ricostruttiva. Questa la più significativa novità del progetto pilota condotto dai ricercatori dell’Istituto Tumor ...