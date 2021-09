Agguato su Lungomare nord di Bari | ucciso 31enne

(Di giovedì 30 settembre 2021) Unbarese, Ivan Lopez, è statola scorsa notte in unnel quartiere San Girolamo di. L'uomo, con precedenti penali per rapina, è stato raggiunto da almeno tre colpi di arma ...

BariLive : Agguato sul lungomare a San Girolamo: ucciso un 31enne - fanpage : Inutili i soccorsi, il 31enne era alla guida del monopattino. - Telebari : Bari, agguato a San Girolamo. Colpi di pistola sul lungomare: ucciso 31enne - TgrRai : Agguato sul lungomare nord di Bari, 31enne ucciso a colpi di arma da fuoco. L'uomo aveva precedenti penali per rapina

L'è avvenuto dopo le 22 sulIX Maggio all'altezza delle case popolari, a ridosso del nuovo waterfront, a nord della città. Lopez è stato portato in ospedale al Policlinico di Bari ...In passato, viveva ad Agropoli dove gestiva con il fratello una pescheria sulSan Marco: nel giugno del 2016, in una sfondo passionale, tese una trappola con il fratello maggiore e ...L'uomo, con precedenti penali per rapina, è stato raggiunto da almeno tre colpi di arma da fuoco. L'agguato è avvenuto dopo le 22 sul Lungomare IX Maggio all'altezza delle case popolari, a ridosso del ...Un 31enne barese, Ivan Lopez, è stato ucciso la scorsa notte in un agguato nel quartiere San Girolamo di Bari. L’uomo, con precedenti penali per rapina, è stato raggiunto da almeno tre colpi di arma d ...